Einbruch in Firmengebäude – Polizei ermittelt

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma im Industriegebiet eingedrungen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr sind die Täter in das Gebäude "Im Gründchen" eingedrungen. Hierbei entwendeten die Einbrecher Werkzeuge und Akkus aus dem angegangenen Betrieb.

Der Beuteschaden liegt bei schätzungsweise 3000 Euro.

Die Ermittler hoffen bei der Tataufklärung auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?



Wer ist in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebstahl - Täter mit Beute flüchtig - Polizei fahndet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach dem Diebstahl eines E-Bikes am helllichten Tag sucht die Polizei Aschaffenburg nun mit einer Beschreibung nach zwei mutmaßlichen Dieben. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und gemeldet.

Dem Sachstand nach hatten sich die zwei Unbekannten gegen 11:30 Uhr im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Stadelmannstraße an dem grauen Pedelec der Marke Cube zu schaffen gemacht und sind mit der Beute anschließend geflüchtet. Ein Anwohner hat die Tat zumindest teilweise beobachten können und anschließend die Polizei verständigt, die umgehend nach den Tätern die Fahndung eingeleitet hat. Die Männer sind noch immer flüchtig.

Von den Dieben liegt nachfolgende Beschreibung vor:

Täter 1 fuhr mit dem Rad davon:

17-20 Jahre alt

Männlich

Dunkle lange Haare

Helle Haut

Schwarze Kappe

Schwarzes T-Shirt

Oberlippenbart

Täter 2 lief hinter dem auf dem Rad flüchtenden hinterher:

17-20 Jahre alt

männlich

Dunkle lockige und volle Haare

Dunkler Hauttyp

Helles T-Shirt

Wer die Diebe vor der Tat oder auf der Flucht mit dem E--Bike gesehen hat, wird dringend gebeten sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Berauscht zur Polizei gefahren - Fahrt beendet - Weitere Trunkenheitsfahrten im Raum Miltenberg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG U. LKR. MILTENBERG. Ein junger Mann ist am Montagnachmittag mit einem Kleintransporter zur Wache der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach gekommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Zwischen Freitag und Montag hat die Miltenberger Polizei zudem drei alkoholisierte Fahrer gestoppt.

Unter Drogeneinfluss zur Verkehrspolizei gefahren

Der 32-Jährige ist kurz nach 16:00 Uhr aufgrund eines anderweitigen Anliegens bei der Wache erschienen. Im Gespräch mit den Beamten ergaben sich Hinweise auf einen erst kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln. In der Folge musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, deren Ergebnis im eingeleiteten Verfahren Klarheit schaffen wird.

Die Schlüssel des Fahrzeugs stellten die Polizisten sicher und händigten sie später an einen fahrtauglichen Bekannten des 32-Jährigen aus.

Weitere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Die Miltenberger Polizei stoppte zwischen Freitag und Montag zwei Motorradfahrer sowie einen 56-Jährigen mit seinem E-Bike. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrollen konnte bei allen dreien Alkoholgeruch festgestellt werden. Für den Motorradfahrer im Collenberger Ortsteil Fechenbach am Samstag und den Fahrradfahrer am Montagabend in Großheubach hatte dies eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge. Den zweiten Motorradfahrer, der am Freitag in Amorbach kontrolliert wurde, erwartet ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie entsprechende Punkte.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)