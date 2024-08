NÜRNBERG. (858) Am Sonntagnachmittag (11.08.2024) zeigte sich ein 32-Jähriger in exhibitionistischer Art und Weise vor Kindern in der Nürnberger Gartenstadt. Beamte konnten ihn im Rahmen einer Fahndung festnehmen.



Gegen 17:40 Uhr hielten sich die Geschädigten (Kind und Jugendliche) im Bereich des Ludwigkanals auf, als sie ein Mann ansprach. Dieser ließ im Anschluss seine Hose herunter und manipulierte vor den Geschädigten an seinem Glied.

Die beiden Mädchen holten sich Hilfe, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Der Beschuldigte flüchtete indes mit seinem Rad, konnte jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in der Regenbogenstraße/Hirschensuhl) angetroffen und festgenommen werden.

Der 32-Jährige wurde in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt, zudem entnahmen die Beamten auf freiwilliger Basis eine DNA-Probe. Er muss sich wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen bzw. wegen eines sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Strafverfahren verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel