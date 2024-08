BAB A8, LKRS.DACHAU.Wie berichtet kam es am heutigen Nachmittag zu mehreren Unfällen mit einer Vielzahl von Verletzten auf der BAB A8 zwischen Adelzhausen und Sulzemoos.

Die Aufräumarbeiten sind inzwischen weit fortgeschritten, so dass die gesperrte Richtungsfahrbahn München bereits teilweise wieder geöffnet werden konnte.

Mit einer vollständigen Freigabe des Verkehrs wird in Kürze gerechnet.

Ursprungsmeldung:

BAB A8 zwischen Adelzhausen und Sulzemoos, 03.08.2024

Mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn A8 – erhebliche Verzögerungen zu erwarten

Gegen 16:15 Uhr ereigneten sich aufgrund eines Starkregens mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 8. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei mindestens 15 Personen verletzt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an.

Die Fahrbahn in Richtung München ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wird an der Anschlussstelle Odelzhausen ausgeleitet. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, die noch mehrere Stunden andauern werden.