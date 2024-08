SCHWEINFURT. Nach dem Fund einer toten Person in einem Gebäudekomplex hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen weiter intensiviert. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet. Am Donnerstagvormittag suchten die Ermittler mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei den erweiterten Bereich um den Auffindeort ab.

Wie bereits berichtet, hatten Handwerker am Dienstag, den 23.07.2024 den Leichnam eines 45-jährigen Mannes in einem Gebäudekomplex in der Innenstadt aufgefunden. Seither ermittelt die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ergebnisoffen zu den Todesumständen. Beamte der Spurensicherung waren bereits in der vergangenen Woche mehrfach in dem Gebäude im Einsatz. Bei der Obduktion des 45-jährigen Mannes wurden äußere Verletzungen festgestellt. Deren Entstehung ist seither Gegenstand der Todesermittlungen.

Diese wurden weiter intensiviert. Eine Ermittlungskommission wurde noch vergangene Woche eingerichtet und arbeitet an der Klärung der Todesumstände. Auch ein mögliches Tötungsdelikt wird hierbei nicht ausgeschlossen. Neben einer Vielzahl an Befragungen von Personen, erheben die Beamten Spuren und werten diese aus. In diesem Zusammenhang waren Mitarbeiter der Ermittlungskommission mit Beamten der Bereitschaftspolizei im erweiterten Bereich um den Gebäudekomplex im Einsatz. Hierbei suchten die Beamten nach relevanten Spuren und Beweismitteln, die mit dem Todesfall in Verbindung stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die mit dem Geschehen zusammenhängen könnten, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.