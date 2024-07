GÜNZBURG. Nach fast 45 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei händigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner dem scheidenden Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg, Polizeioberrat Rainer Finkel, seine Ruhestandsurkunde aus.

Rainer Finkel trat im Jahr 1979 als Praktikant in den Dienst der Bayerischen Polizei ein und begann 1980 seine Laufbahn mit seiner Ausbildung im mittleren Dienst. Nach dem erfolgreichen Bestehen seiner Laufbahnprüfung wurde er zur Polizeiinspektion Neu-Ulm versetzt. Dieser blieb er bis zu seinem Aufstiegsstudium im Jahr 1994 treu. Nach beendetem Studium im Jahr 1996 und der Ernennung zum Polizeikommissar führte ihn sein Weg über temporäre Verwendungen bei unterschiedlichen Dienststellen zur Polizeiinspektion Günzburg. Im Jahr 2003 übernahm Rainer Finkel einen Posten als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Krumbach, ehe er im Jahr 2010 zum Verfügungsgruppenleiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm ernannt wurde. Spätestens mit seinem Wechsel zum damaligen Leiter der Verkehrspolizei Neu-Ulm im Jahr 2018 schuf er die Grundlagen für seine weiteren Jahre als Verkehrsexperte.

Neben seinen Verwendungen als Streifenbeamter und Dienstgruppenleiter übte Rainer Finkel im Verlauf seiner Karriere eine Vielzahl von Tätigkeiten bei der Bayerischen Polizei aus. In seinen Jahren als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm sammelte Rainer Finkel wertvolle Erfahrungen in der Mitarbeiterführung. Nach acht Jahren in dieser Funktion war seine Ernennung zum Leiter der Verkehrspolizei Neu-Ulm eine geradezu logische Folge. Im Jahr 2019 absolvierte er seinen modularen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene. Es folgte die Ernennung zum Polizeirat und schließlich die Beförderung zum Polizeioberrat im Jahr 2021.

Rainer Finkel kann auf nahezu 45 erfolgreiche Dienstjahre bei der Bayerischen Polizei zurückblicken. Neben einer vielfältigen Verwendungsbreite in unterschiedlichsten Bereichen leitete er knapp sechs Jahre lang die Verkehrspolizei Neu-Ulm/Verkehrspolizei Günzburg. Zudem engagierte er sich über diese Tätigkeiten hinaus in der polizeilichen Betreuungsgruppe des PP Schwaben Süd/West. Diese Leistung würdigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde an ihn: „Ich habe Ihre Ehrlichkeit und Ihr Engagement über Ihre jeweilige Funktion hinaus sehr zu schätzen gelernt. Sie waren über all die Jahre mit großem Engagement und persönlichem Einsatz für unser Präsidium im Einsatz.“ Sie schloss: „Ich danke Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit und Ihren unermüdlichen persönlichen Einsatz. Genießen Sie Ihren Ruhestand und den Start in einen neuen Lebensabschnitt ohne berufliche Pflichten, dafür aber mit vielen neuen Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten!“

Gleichzeitig stellte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner Polizeirat Sebastian Adam als neuen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg vor. Der 45-Jährige aus dem Landkreis Neu-Ulm ist seit 2021 Leiter der Grenzpolizeigruppe am Flughafen Memmingen. Sebastian Adam begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Jahr 2000 und absolvierte von 2019 bis 2021 sein Aufstiegsstudium in die 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei. (PP Schwaben Süd/West)

