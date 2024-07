1731 – Erregung öffentlichen Ärgernisses – Zeugen gesucht

Kriegshaber – Am Freitag (26.07.2024) vollzogen ein 44-Jähriger und eine 33-Jährige Geschlechtsverkehr im Reesepark.

Gegen 20.30 Uhr beobachtete eine Passantin, wie der 44-Jährige und die 33-Jährige auf einer Wiese zwischen einem Kindergarten und einem Spielplatz Geschlechtsverkehr hatten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch Familien mit Kindern auf dem Spielplatz. Hier sollen auch zwei bislang unbekannte Kinder die Tat beobachtet haben.

Polizeibeamte kontrollierten daraufhin den 44-Jährigen und die 33-Jährige. Der 44-Jährige zeigte sich uneinsichtig und unkooperativ, woraufhin die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nahmen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 44-Jährigen und die 33-Jährige unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Polizei sucht in diesem Zuge die zwei bislang unbekannten Kinder und weitere Zeugen. Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1732 – Fahrt unter Betäubungsmittel und Alkohol

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (28.07.2024) fuhr ein 19-jähriger Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol mit einem E-Scooter in der Weiherstraße.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 19-Jährigen auf seinem E-Scooter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Da er zudem offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

1733 – Einbruch in Wohnung

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (27.07.2024) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 09.45 Uhr bemerkte die Bewohnerin den Unbekannten in ihrer Wohnung, nachdem sie durch längeres Klingeln geweckt wurde. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 155-160cm, beiges Shirt, schwarze Hose, schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Wohnungseinbruch und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1734 – Diebstahl aus Handtasche

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (26.07.2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Handtasche einer 80-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr lenkte der unbekannte Täter die 80-Jährige durch ein Gespräch ab und entwendete ihren Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer Handtasche. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Lassen Sie Ihre Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Mehr Infos zum Thema finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

1735 – Mann entblößt sich – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Samstag (27.07.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann am Milchberg.

Gegen 02.40 Uhr lief eine Passantin die Straße entlang, als ihr der unbekannte Mann mit dem Fahrrad folgte. Hierbei blieb er stehen und manipulierte an seinem Glied.

Der bislang unbekannte Mann wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm, schlank, europäisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.