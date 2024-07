MINDELHEIM. Am Dienstagvormittag kam es in einer Mindelheimer Parkanlage, zu einer folgenschweren Streitigkeit.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei türkischen Asylbewerbern im Alter von 19 und 24 Jahren im sogenannten „Schwestergarten“ in Streit. Nach ersten Erkenntnissen zog der 19-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung ein mitgeführtes Klappmesser, mit dem er mehrfach auf den 24-Jährigen einstach. Dieser erlitt hierbei Stichverletzungen im Bereich des Oberschenkels und der Hand und musste in das nächstliegende Krankenhaus eingeliefert werden. Für ihn besteht keine Lebensgefahr. Der unverletzte Tatverdächtige konnte zunächst fliehen, wurde aber am frühen Nachmittag von Beamten der Polizei Mindelheim in seiner Unterkunft in Mindelheim widerstandslos festgenommen. Er wurde noch am selben Tag in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Auch die Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. (PI Mindelheim)

