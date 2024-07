FÜRTH. (782) Wie mit Meldung 752 am 16.07.2024 berichtet, hatten zunächst Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntagabend (14.07.2024) und Montagmorgen (15.07.2024) aus einem Sportgeschäft im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach zwei hochwertige Pedelecs gestohlen. Der Polizei gelang es nun, zwei Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen.



Das weiße E-Mountainbike der Marke Malaguti Modell Civetta 6.1 und das rote E-Mountainbike der Marke Bionicon Modell Wyatt 2 haben einen Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth nahm den Sachverhalt auf. Das Fachkommissariat der Fürther Kripo führte vor Ort die Spurensicherung durch.

In der Folge übernahm das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth die weitere Sachbearbeitung. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei Männer (18, 19). Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg nahmen das Duo am Freitagabend (19.07.2024) in der Nürnberger Südstadt vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Tatverdächtigen am 20.07.2024 (Samstag) dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Erlangen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden Männer. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler