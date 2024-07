Callcenterbetrug - Kripo ermittelt nach "Schockanruf"

GROßOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Telefonbetrüger brachten am Mittwochnachmittag eine Frau mit einer gängigen Masche dazu, Geld zu übergeben. Ihr wurde vorgespielt, dass eine Verwandte in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Mittwochmittag wurde die Dame von einer Frau angerufen, die sich als ihre Verwandte ausgab. Sie gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Verlauf des Telefonats sprachen auch angebliche Polizisten und Staatsanwälte. Um eine Haftstrafe abwenden zu können, müsse nun eine hohe Kaution gezahlt werden.

Gegen 17:30 Uhr übergab die Frau schließlich in der Kirche in der Anne-Frank-Straße einen vierstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Mann.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Trug eine schwarze Jogginghose und ein helles T-Shirt

Sprach Hochdeutsch

War zu Fuß unterwegs

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten. Diese hat die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld unterfrankenweit übernommen.

Randale an Pkw - Tatverdächtige flüchten - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwochabend haben mehrere Unbekannte einen geparkten BMW massiv beschädigt. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Die Ermittler suchen mit einer Beschreibung nach den Flüchtigen.

Gegen 21:45 Uhr hörten Anwohner in der Scheffelstraße Rufe und auch laute Geräusche von der Straße. Dort konnten sie beobachten, wie sich eine Gruppe jung aussehender Personen an einem abgestellten 3er BMW zu schaffen machten und dem Fahrzeug mutwillig Beschädigungen zufügten. Die Personen sind anschließend in Richtung Albrechtstraße gelaufen und mit einem nicht näher bekannten Pkw geflüchtet.

Die daraufhin verständigte Polizei Aschaffenburg hat sofort nach den Tätern gefahndet. Diese sind noch immer flüchtig.

Von einem Mann aus der Gruppe ist eine nähere Beschreibung bekannt:

Circa 180 cm groß bei kräftiger Statur

Schätzungsweise Anfang 20

Tattoos an beiden Armen

Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt

Hatte eine Bauchtasche bei sich

Teil der Gruppe war auch eine Frau sowie ein weiterer Mann, von denen jedoch keine Details bekannt sind.

Hinweise zu den gesuchten Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

13-Jährige stürzt von Fahrrad - Vermeintlicher Unfallverursacher flüchtet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen wurde eine 13-jährige Schülerin leicht verletzt. Der an dem Unfall beteiligte Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war die 13-Jährige zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr auf dem Gehweg der Aschaffenburger Straße unterwegs. Auf Höhe der Aral-Tankstelle fuhr ein Unbekannter mit seinem Pkw vom Tankstellengelände ohne abzubremsen auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er offenbar die Schülerin, die noch bremste und in der Folge von ihrem Fahrrad stürzte. Zu einem Kontakt mit dem grünen Pkw kam es nicht.

Die Schülerin fuhr im Anschluss weiter in die Schule, von wo aus dann ihre Erziehungsberechtigten informiert wurden. Im Anschluss kam sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugenmeldungen unter 06021/857-2230.

66-Jähriger meldet Verkehrsunfall - Zweiter Unfallbeteiligter gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 66-Jähriger meldete bei der Polizei einen Verkehrsunfall vom Montagnachmittag. Der geparkte Pkw, den der Mann angefahren hat, ist derzeit noch unbekannt.

Der 66-Jährige gab an, am Montag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr "Am Kirchberg" einen geparkten roten Pkw angefahren zu haben. Auch wenn nach seiner Ansicht kein Schaden entstanden ist, meldete er den Unfall im Nachgang ordnungsgemäß bei der Polizei. Der Halter des roten Pkw ist derzeit noch unbekannt.

Dieser wird gebeten, sich unter 06023/944-0 bei der Alzenauer Polizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 20:15 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurden Reifen eines roten Mazdas mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Das Auto war in einem Carport in der Carl-Bosch-Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde ein Pkw der Marke MG angefahren. Das Auto stand zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz "Burgruine" in der Clingenburgstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.