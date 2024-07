VILSHOFEN, LKR. PASSAU. Am Samstag, 13.07.2024, ereignete sich gegen 22.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen sechs Personen z. T. schwer verletzt worden sind.

Eine Streife der Zentralen Einsatzdienste aus Passau wollte auf der Bundesstraße 8 einen Fahrzeug mit ungarischem Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer, ein 24-jähriger Georgier ignorierte jedoch die Anhaltesignale und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vilshofen weiter. Nachdem der Fahrer im Stadtgebiet von Vilshofen in die Schweiklberger Straße abbog, erfasste er nach bisherigen Kenntnisstand sechs Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt als Zuschauer bei der Veranstaltung „Donau in Flammen“ befanden. Momentan ist davon auszugehen, dass vier Personen schwer verletzt worden sind. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Im Fahrzeug befanden sich acht Personen, davon fünf Kinder und drei Erwachsene. Die Nationalitäten der Insassen, die alle unverletzt blieben, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Es wird nachberichtet.

Veröffentlicht: 14.07.2024, 01.54 Uhr