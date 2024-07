VIECHTACH, LKR. REGEN. Am Donnerstag, 11.07.2024, gegen 21.00 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Viechtach eine Mitteilung ein, dass am Ufer des Höllensteinsees Angelutensilien und verschiedene persönliche Gegenstände aufgefunden wurden. Es konnte festgestellt werden, dass die Gegenstände einem 76-Jährigen aus dem Altlandkreis Viechtach gehören.

Da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte und der Mann in den Fluss gefallen sein könnte, sind im Bereich des Höllensteinsees umfangreiche Suchmaßnahmen an Land, im Wasser und in der Luft durchgeführt worden. Es waren insgesamt etwa 180 Rettungskräfte verschiedenster Rettungsorganisationen an der Suche beteiligt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nachdem trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Vermisste nicht gefunden werden konnte, wurden die Suchmaßnahmen gegen 02.30 Uhr zunächst unterbrochen.

Im Rahmen weiterer, umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Vermisste 76-jährige Angler am 12.07.2024 gegen 13:00 Uhr durch Rettungskräfte tot aus dem Höllensteinsee geborgen werden. Ermittlungen zu den Todesumständen hat Staatsanwaltschaft Deggendorf sowie die Kriminalpolizeiinspektion Straubing aufgenommen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung haben sich bislang nicht ergeben.

Veröffentlicht: 12.07.2024, 14.37 Uhr