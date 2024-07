HETTSTADT, LKR. WÜRZBURG. Ermittlungen der Kriminalpolizei nach einem Raub Mitte Juni führten zwischenzeitlich zur Festnahme von drei Tatverdächtigen. Die Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren.

Wie bereits berichtet, traf der Geschädigte am 10. Juni, gegen 20:45 Uhr, an dem Schotterparkplatz unterhalb des Schützenhauses auf drei bislang Unbekannte. Die vermummten Tatverdächtigen gingen den 29-Jährigen zunächst körperlich an und entwendeten schließlich seine blaue Umhängetasche samt Geldbeutel und Schlüssel. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Sportplatz und rannten später durch die Greußenheimer Straße in Richtung Ortsmitte.

Die Kriminalpolizei Würzburg hatte in der Folge noch vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen gerieten schnell drei Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren in Verdacht, für den Raub verantwortlich zu sein. In dieser Woche erfolgten auf Antrag der Staatsanwaltschaft schließlich die Durchsuchung der Wohnobjekte der jungen Männer. Hierbei konnten Beweismittel sichergestellt werden. Zudem räumten diese ihre Tatbeteiligung ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Sie werden sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.