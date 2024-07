NEU-ULM. In den frühen Dienstagmorgenstunden kam es im Glacis-Park zu einer versuchten Vergewaltigung. Dank des Einschreitens einer Zeugin und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei den 52-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem die Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter einem Haftrichter vorgeführt haben.

Die 47-jährige Geschädigte hielt sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst auf einem Tankstellengelände nahe des Neu-Ulmer Glacis-Parks auf. Hier wurde sie bereits von dem 52-Jährigen angesprochen und anschließend verfolgt, als sie sich kurze Zeit später in die Parkanlagen begab. Im Bereich einer Parkbank kam es schlussendlich zum Übergriff durch den Mann. Der 52-Jährige versuchte, mit seiner Hand in den Intimbereich des Opfers einzudringen und ihr die Hose auszuziehen. Einer einschreitenden Passantin, die aufgrund der Schreie der Geschädigten auf die Situation aufmerksam wurde, war es zu verdanken, dass der Tatverdächtige von seinem Opfer abgelassen hat und flüchtete. Polizeikräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm stellten den mutmaßlichen Täter im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung und nahmen ihn fest. Der Kriminaldauerdienst Memmingen übernahm die erste Aufnahme des Sachverhalts noch am Tatort. Zwischenzeitlich hat das Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen bereits Haftbefehl beantragt und von einem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen in Vollzug gesetzt. Neben der psychischen Belastung erlitt die 47-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand keine Verletzungen. (KPI Neu-Ulm)