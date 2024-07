LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Auf Höhe des Pendlerparkplatzes kam es am Dienstagnachmittag zu einem versuchten Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, verletzte den Geschädigten und flüchtete anschließend.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohte am Dienstag gegen 14:15 Uhr, auf Höhe des Pendlerparkplatzes, ein Unbekannter einen 42-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Geschädigte kein Bargeld bei sich hatte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Rexrothstraße. Der 42-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt wurde durch das Messer leicht am Unterarm verletzt. Die Polizei war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten führte bislang nicht zu seiner Ergreifung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

178 cm groß

Kurz rasierte Haare

Dunkelhäutig

Trug weiße hochgezogene Socken sowie ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck

Trug eine rote verspiegelte Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben?

Wer hat Beobachtungen hinsichtlich einer vom Pendlerparkplatz in Richtung Innenstadt flüchtenden Person gemacht?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1731 zu wenden.