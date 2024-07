1059. Bilanz zum Fußballspiel der EURO 2024 in München

Am Abend des 09.07.2024 fand in München das Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien in der Munich Football Arena statt.

Vor dem Spiel feierten bereits mehrere tausend Fans aus beiden Ländern im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone sowie in verschiedenen Biergärten im Stadtgebiet. Dabei kam es zu keinen größeren Störungen.

Vor und während des Spiels kam es im Umfeld und innerhalb der Munich Football Arena zu vereinzelten Vorfällen mit unerlaubter Pyrotechnik. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden angezeigt.

Während des Spiels betrat eine männliche Person unberechtigt das Spielfeld. Gleiches war nach Abpfiff noch durch zwei männliche Personen der Fall. Alle Personen wurden von Ordnern aufgehalten und der Polizei übergeben. Die Personen wurden wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

In der Fan Zone im Olympiapark befanden sich vor und während des Spiels in der Spitze ca. 25.000 Besucher. Die Munich Football Arena war ausverkauft.

Die Münchner Polizei war mit bis zu 2.000 Einsatzkräften im Einsatz.