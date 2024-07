REGENSBURG. In der Nacht von Freitag am Samstag wurde eine Polizeistreife auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Regensburger Innenstadt aufmerksam. Während die Polizeibeamten die Parteien trennten, leistete ein 24-Jähriger immensen Widerstand und verletzte einen der Beamten mittelschwer.

Am Samstag, 29. Juni, wurde eine Polizeistreife auf eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen aufmerksam. Zugleich wurde auch ein Passant Zeuge des Vorfalls und teilte dies einer weiteren Polizeistreife mit. Ein 24-Jähriger war zuvor aus einer der Diskotheken verwiesen worden und seine Freunde wollten ihn davon überzeugen, in ein Auto zu steigen und sich auf den Heimweg zu machen. Die Polizeibeamten wollten die Personen voneinander trennen. Hierbei leistete der 24-Jährige enormen Widerstand und schlug einem 35-jährigen Polizeibeamten mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde durch weitere alarmierte Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Da es sich um einen Angehörigen des US-Militärs handelte, wurde er an die Militärpolizei übergeben. Der Polizeibeamte musste mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter verrichten. Gegen den 24-jährigen US-Amerikaner wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Tätlichen Angriffs, sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geführt.