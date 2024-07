1015. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Hadern

Am Montag, 01.07.2024, gegen 11:00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einem über 80-Jährigen an der Wohnungstür und gaben sich als Handwerker aus. Sie gaben an, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Während der eine Täter den über 80-Jährigen ablenkte, begab sich der zweite Täter in einen anderen Raum und entwendete dort Bargeld in Höhe von über Tausend Euro. Anschließend entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.

Kurz darauf bemerkte der Senior den Diebstahl und verständigte über den Notruf die Polizei.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, einer der Täter war augenscheinlich etwa 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sprach Deutsch; bekleidet mit Handwerkerkleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wildtaubenweg und Wildanger (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1016. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Montag, 01.07.2024, gegen 07:30 Uhr, wollte eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Candidstraße auf Höhe des Candidplatzes in Richtung der Schönstraße überqueren. Hierbei querte sie bei für sie geltendem Rotlicht die Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Renault Pkw auf der Candidstraße in Richtung der Brudermühlstraße. An der Kreuzung zum Candidplatz wollte sie diesen geradeaus überqueren.

Es kam zur Kollision zwischen der 35-jährigen Fußgängerin und dem Pkw der 43-Jährigen. Die 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 43-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Candidstraße gesperrt. Dabei kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1017. Diebstahl eines Kraftrades – Aubing

Am Montag, 01.07.2024, gegen 14:20 Uhr, wollte eine zivile Streifenbesatzung zwei Personen, welche ohne Helm auf einem Motorroller im Bereich der Bodenseestraße unterwegs waren, einer Kontrolle unterziehen.

Bevor es dazu kam, stiegen allerdings beide Jugendlichen vom Roller ab und wollten diesen in einem Gebüsch ablegen. Als beide die Polizeibeamten bemerkten, ergriffen sie zunächst die Flucht.

Einer der Jugendlichen, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, konnte sogleich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Wenig später konnte auch der andere Jugendliche, ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München, ebenfalls festgenommen werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad gestohlen wurde.

Beide Jugendlichen werden nun bezüglich des Diebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Nach der erfolgten Anzeigenerstattung wurden beide ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.