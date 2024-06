POLLING, OT HECHENBERG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe, aber keine verletzten Menschen und Tiere. So lautet die Bilanz nach einem Brand am Sonntagvormittag, 30. Juni 2024, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in einem Weiler im Gemeindebereich von Polling. Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm am Brandort die Ermittlungen zur Brandursache für die Kriminalpolizei.

Gegen 10.50 Uhr wurde am Sonntagvormittag (30.06.2024) von einem Zeugen der Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Pollinger Ortsteil Hechenberg mitgeteilt. Zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Grünbach und umliegender Wehren rückten zur Brandbekämpfung an und es gelang schließlich, das Feuer zu löschen.

Am Vordach einer Scheune, am Dachstuhl derselben und an mehreren landwirtschaftlichen Geräten richteten die Flammen einen Sachschaden in Höhe wohl eines mittleren fünfstelligen Betrags an. Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Brand zu Schaden.

Die ersten Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die örtliche Polizeiinspektion Mühldorf am Inn bzw. von Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt. Die weiteren Untersuchungen werden in den kommenden Tagen von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, die Polizei ermittelt hier in alle Richtungen.