ROTHENBURG OB DER TAUBER. (694) Am Freitagnachmittag (28.06.2024) kam es bei Arbeiten in einer Lagerhalle in Rothenburg ob der Tauber zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler. Eine 37-jährige Frau verlor ihr Leben.



Kurz vor 16:00 Uhr fanden Arbeiten in einer Lagerhalle in der Erlbacher Straße statt. Hierbei kippte ein Gabelstapler zur Seite und begrub die 37-jährige Staplerführerin unter sich. Die anwesenden Arbeiter alarmierten umgehend Polizei und Rettungsdienst. Zudem befreiten sie die Frau von dem schweren Gefährt. Trotz des sofortigen Rettungsversuches konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ist derzeit noch unklar. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl