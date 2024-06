955. Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Personen

Seit Samstag, 22.06.2024, gegen 19:00 Uhr werden eine 34-Jährige und ein 45-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in Baden-Württemberg) vermisst. Sie waren abends bei einem Konzert im Olympiastadion, das sie noch vor dem Beginn der Show verließen. Beide Personen sind geistig behindert, kennen sich in München nicht aus und befinden sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sie können auch zusammen unterwegs sein.

Nachdem die Polizei von einer Betreuerin der beiden vermissten Personen gegen 21.30h informiert wurde, wurden im Bereich des Olympiastadions, des Olympiaparks und der nahen Umgebung intensive Absuchen durch die Polizei durchgeführt. Dabei konnten die beiden vermissten Personen nicht aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und Beschreibungen der Vermissten ist unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/068911/index.html

Das Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Olympiastadions und auch im weiteren Stadtgebiet Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.