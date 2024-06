Schwer verletzter Radfahrer aufgefunden - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am Dienstagabend haben Zeugen einen schwerverletzten, bewusstlosen Fahrradfahrer aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen ist dieser alleinbeteiligt gestürzt. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen.

Gegen etwa 19:00 Uhr ging am Dienstag die Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Zeugen hatten den schwer verletzten Radfahrer in der Sulzbacher Straße aufgefunden. Beim Eintreffen der ersten Streife der Aschaffenburger Polizei wurde der Mann bereits von einem Notarzt behandelt und kam kurze Zeit später in ein naheliegendes Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Mann mit seinem Fahrrad alleibeteiligt gestürzt. Die Personalien standen zunächst nicht fest, konnten jedoch am Folgetag ermittelt werden. Der Mann ist weiterhin in ärztlicher Behandlung, die Verletzungen er ist jedoch außer Lebensgefahr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Aschaffenburger Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Sachverständigen unterstützt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise:

Wer konnte den Unfall beobachten?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Kleinkraftrad manipuliert - 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein 17-Jähriger geriet am Dienstagmorgen ins Visier einer Streife der Obernburger Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der 17-Jährige war gegen 07:40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Fahrradweg parallel zur Staatstraße 2309 unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche an dem Fahrzeug technische Veränderungen vorgenommen hat. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt.

Bei einer anschließenden Messung auf dem Rollenprüfstand wurde bei dem Fahrzeug eine tatsächliche Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h festegestellt. Den 17-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 18. Mai und dem 10. Juni wurden von einem Waldgrundstück rund 50 Ster ofenfertiges Holz entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.