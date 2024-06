ERLANGEN. (642) Wie mit Meldung 639 berichtet, war seit Donnerstagmorgen (13.06.2024) die 86-jährige Christel H. aus Erlangen vermisst. Die Frau konnte am Dienstagmittag (18.06.2024) wohlbehalten aufgefunden werden.



Die seit Donnerstagmorgen aus einem Pflegeheim vermisste Frau konnte im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen in einem Waldstück im Erlanger Norden durch Einsatzkräfte aufgefunden werden.

Offenbar stürzte die Seniorin beim Spazierengehen und befand sich seitdem in hilfloser Lage. Die Frau befand sich glücklicherweise nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

