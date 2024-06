HAAG IN OBERBAYERN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Die Polizeistation Haag in Oberbayern bekam zum 1. Mai 2024 eine neue Dienststellenleiterin. Polizeihauptkommissarin Franziska Stangl übernahm das Amt von Polizeihauptkommissar Alexander Aicher.

Die im Landkreis Mühldorf am Inn wohnhafte 41-jährige Ehefrau und Mutter von zwei Kindern begann Ihre polizeiliche Karriere im Jahr 2002 mit der Einstellung im damaligen gehobenen Dienst (3. Qualifikationsebene) bei der Landespolizei in Brandenburg, ehe sie 2006 in den Polizeivollzugsdienst von Sachsen-Anhalt wechselte.

Die erlernten Führungskenntnisse wandte Sie dort für ganze sieben Jahre bei verschiedenen Polizeiinspektionen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt an. Seit 2013 verrichtet Franziska Stangl ihren Dienst beim Freistaat Bayern in diversen Führungspositionen beim Polizeipräsidium München sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Seit 2018 gehörte Frau Stangl der Polizeiinspektion Waldkraiburg an. Dort war sie zuletzt als Sachbearbeiterin Einsatz tätig. Mit Übernahme der Leitung der Polizeistation Haag erwartet Polizeihauptkommissarin Stangl nun die nächste Herausforderung.

Polizeihauptkommissar Alexander Aicher leitete zuvor die Polizeistation Haag seit 1. Februar 2023. Er wechselte zum 1. Mai 2024 zur Polizeiinspektion Altötting. Dort übernimmt Alexander Aicher als Leiter der Verfügungsgruppe und zugleich stellvertretender Dienstellenleiter erneut Führungsaufgaben bei einer Polizeidienststelle.