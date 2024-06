LAUF A.D.PEGNITZ. (636) In der Nacht von Sonntag (16.06.2024) auf Montag (17.06.2024) geriet Sperrmüllabfall, welcher auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus im Lauf a.d. Pegnitz gelagert war, in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzende Hausfassade über, was eine Räumung des Mehrfamilienhauses erforderlich machte.



Gegen 02:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein Feuer in der Hofmannstraße ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Sperrmüll, welcher auf einer Grünfläche, ca. zwei Meter vor der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses, gelagert war, brannte.

Da das Feuer bereits auf die Hausfassade übergegriffen hatte, brachten die Beamten die Bewohner des Hauses nach draußen. Die Kräfte der Feuerwehr öffneten zwei Wohnungen, da nicht sicher gesagt werden konnte, ob sich Personen in diesen befinden.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauf a.d. Pegnitz musste zudem die Verkleidung der Hausfassade öffnen, da nicht auszuschließen war, dass sich darunter Glutnester befinden könnten.

Durch den Brand wurden zudem Fenster im Erdgeschoss beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Beamten bitten Personen, die Angaben hierzu machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



