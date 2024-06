Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Nacht auf Freitag hat die Aschaffenburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie hoffen insbesondere auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in der Goldbacher Straße zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr. Ein bislang Unbekannter gelangte gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude und entwendete neben Bargeld auch mehrere Kfz-Diagnosegeräte. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrsunfall beim Abbiegen - Drei Personen leichtverletzt

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Drei Personen wurden hierbei leichtverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei.

Dem Sachstand nach befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Ford Focus gegen 16:10 Uhr die Mömlinger Straße. An der Kreuzung zur Kreisstraße wollte er nach links in Richtung Obernburg abbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 24-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Niedernberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, durch dessen Wucht der VW auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde. Dort touchierte er einen BMW leicht. Beide Insassen des Ford, sowie die VW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

In Folge des Zusammenstoßes waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Großwallstadt war ebenfalls im Einsatz.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Samstag hofft die Aschaffenburger Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Blütenstraße am Samstag, zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Haustüre. Im Innenraum gab es jedoch keine Hinweise auf die Anwesenheit der Täter. Sie flüchteten unerkannt ohne Beute.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Donnerstag, 22:00 Uhr, bis Freitag, 08:15 Uhr, wurde in der Sandgasse eine Hauswand beschmiert.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag, zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf dem Globus-Parkplatz in der Siemensstraße ein geparkter schwarzer Mercedes im Rahmen einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend gegen 22:05 Uhr wurde in der Spessartstraße eine beschädigte Warnbake durch einen Unbekannten abgelegt. Die Herkunft der Warnbake ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.