WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Sonntag gegen 20:30 Uhr stellte ein unbeteiligter Zeuge eine versuchte Brandstiftung in der Weinbergskapelle am oberen Kirchbergweg fest. Offenbar wurde die Tatverdächtige durch den 41-jährigen Würzburger gestört, sodass es zu keinem Brand kam.

Bei einem Spaziergang bemerkte der Zeuge einen kleinen Hund, der auf einer Parkbank vor der Kapelle und ohne Besitzer wartete. Kurze Zeit später trat die spätere Tatverdächtige aus der Kapelle hervor und gab an, dass es ihr Hund sei. Diese entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Durch eine Nachschau in der Kapelle konnte eine kleine Brandstelle festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

circa 170 cm groß

etwa 16 -20 Jahre alt

dunkelblonde-rötliche, lange Haare

schlank

helles, knielanges Kleid

kleiner Hund (evtl. franz. Bulldogge in weiß/braun mit stehenden Ohren).

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.