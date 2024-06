862. Trickdiebstahl – Bogenhausen

Am Donnerstag, 06.06.2024, gegen 13:00 Uhr, befand sich ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München am Herkomerplatz in Bogenhausen. Dort wurde er von einer bislang unbekannten Täterin angesprochen, die ihn auf eine vermeintliche Notlage hinwies. Im Zuge dessen zog die Täterin den über 80-Jährigen am Arm, worauf er sich von ihr losriss. Daraufhin flüchtete sie über die Oberföhringer Straße in Richtung Isarring.

Unmittelbar danach stellte der Senior fest, dass die Täterin die Armbanduhr von seinem Handgelenk entwendet hatte. Daraufhin verständigte er über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Münchner Polizei und einem Hubschrauber erbrachte bislang keine neuen Hinweise auf die Täterin. Die Uhr hatte einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle schulterlange Haare; bekleidet mit einem weißen Trenchcoat

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Herkomerplatz und Oberföhringer Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

863. Mehrere Einbrüche in verschiedene Einrichtungen – Englschalking

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.05.2024, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.06.2024, 08:00 Uhr, kam es in Englschalking zu insgesamt sieben versuchten und einem vollendeten Einbruch in unterschiedliche Bildungseinrichtungen und Bürogebäude.

In einer Bildungseinrichtung gelang es einem oder mehreren unbekannten Tätern gewaltsam über eine rückwärtige Eingangstür einzudringen. Mehrere hundert Euro Bargeld wurden dabei entwendet.

An den Tatorten wurden jeweils durch Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in allen Fällen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bennigsenstraße, Ostpreußenstraße, Karl-Erb-Weg, Daphnestraße, Rosenkavalierplatz (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

864. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 06.06.2024, gegen 05:00 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Dacia Pkw auf der Gabelsbergerstraße stadteinwärts.

Zur selben Zeit war ein 32-Jähriger mit Wohnsitz München mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Barer Straße stadtauswärts unterwegs.

An der durch eine Ampelanlage geregelten Kreuzung zur Gabelsbergerstraße wollte er diese geradeaus auf der dortigen Fußgängerfurt überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Infolge des Unfalls wurde der 32-jährige Fahrrad-Fahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden mittelschwer beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.