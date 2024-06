Kleinbrand auf Güterschiff löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus - Keine Verletzten - Schiffsverkehr ohne Beeinträchtigungen

DORFPROTZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am späten Montagnachmittag ist es auf einem im Main festgemachten Schiff zu einem Kleinbrand gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Wasserschutzpolizei vermutet die Ursache in unsachgemäß durchgeführten Schweißarbeiten.

Kurz vor 17:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine Rauchentwicklung auf einem Güterschiff auf dem Main ein. Das Schiff war zu dem Zeitpunkt an einer Werft festgemacht und unbeladen.

In der Folge waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehren aus Dorfprozelten, Stadtprozelten, Faulbach, Collenberg und Miltenberg im Einsatz vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls alarmiert. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Feuer lediglich um einen schnell gelöschten Brand in einem Betriebsraum. Verletzt wurde niemand.

Der Schiffsverkehr war infolge des Einsatzes nicht beeinträchtigt.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt zu den Umständen des Brandgeschehens. Dem Sachstand nach könnten möglicherweise unsachgemäß durchgeführte Schweißarbeiten ursächlich sein. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 00:00 Uhr und 16:30 Uhr hat ein Unbekannter ein Solarzellenmodul an einem Haus in der Jahnstraße offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Modul wurde mit Gegenständen beworfen.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde ein grauer Suzuki Ignis zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr angefahren und am Heck beschädigt. Das Auto war in der Friedhofstraße abgestellt.



ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr ein schwarzer VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw war in der Woernerstraße geparkt. Dem Sachstand nach geht die Polizei von einem weißen Verursacherfahrzeug aus.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 16:15 Uhr, wurde ein Pkw der Marke Seat in der Beckerstraße angefahren. Die Beschädigungen an dem dort geparkten Auto befinden sich auf der linken Fahrzeugseite.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag hat zwischen 08:20 Uhr und 13:50 Uhr ein Unbekannter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Ninebot" am Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.