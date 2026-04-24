FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 20.04.2026 kam es gegen 15.15 Uhr zu mehreren Explosionen in einem Wohnhaus im Mechthildisweg, woraufhin das Haus in Vollbrand geriet. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehren konnte im Zuge der Bergungsmaßnahmen eine tote, männliche Person aus den Trümmern geborgen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut dauern weiter an.

Bezugsmeldungen: Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Einsatzkräfte vor Ort / Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Einsatzkräfte vor Ort - Mobile Medienbetreuungsstelle - 1. Nachtragsmeldung / Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Löscharbeiten beendet - 2. Nachtragsmeldung / Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Kripo Landshut ermittelt - 3.Nachtragsmeldung / 22.04.2026, Polizeipräsidium Niederbayern Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut – 4. Nachtragsmeldung

Zur Ermittlung der Ursache der Explosionen werden derzeit noch andauernde Ermittlungen geführt. Am Dienstag (21.04.2026) fand durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut eine erste Brandortbegehung statt. Zudem wurden Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie ein Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in die Ermittlungen miteingebunden, durch welche am Donnerstag (23.04.2026) eine weitere Brandortbegehung durchgeführt wurde. Bei der Begehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Sprengmitteln im Gebäude. Eine genaue Ursache der Explosionen kann derzeit aber noch nicht genannt werden.

Zur Feststellung der Identität der toten Person bedarf es noch weiterer DNA-Analysen, welche vom Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführt werden.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut werden in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt weiter intensive Ermittlungen geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 24.04.2026, 11:15 Uhr