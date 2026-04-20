FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Gegen 15.15 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Bereich des Mechtildisweges zu mehreren Explosionen. In der Folge geriet das Gebäude in Vollbrand. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste eine tote Person aufgefunden werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden bis etwa 22.00 Uhr umfangreiche Rettungs- und Bergungsarbeiten durchgeführt, wobei eine tote Person in dem Wohnhaus aufgefunden werden musste. Zur abschließenden Klärung der Identität der toten Person sind noch weitere kriminalpolizeiliche Untersuchungen erforderlich.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Verkehrssperren konnten mittlerweile aufgehoben werden.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut wird im weiteren Verlauf eine Brandortbegehung durchgeführt, um insbesondere die Ursache zu den Explosionen sowie dem darauffolgenden Brand zu ermitteln.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 20.04.2026, 22:25 Uhr