FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Derzeit kommt es zu einem Brand eines Wohnhauses. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Gegen 15:15 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Bereich des Mechtildisweges mutmaßlich zu einer Gasexplosion. In der Folge geriet das Gebäude in Brand und steht derzeit in Vollbrand. Ob Personen noch in Gefahr sind, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr ist aktuell mit umfangreichen Löscharbeiten beschäftigt.

Der Bereich um den Mechtildisweg ist derzeit großräumig abgesperrt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei Vorliegen neuer Informationen wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1013

Veröffentlicht: 20.04.2026, 15:40 Uhr