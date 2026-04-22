FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 20.04.2026 kam es gegen 15.15 Uhr zu mehreren Explosionen in einem Wohnhaus im Mechthildisweg. Infolgedessen stürzte das Haus ein und geriet im Vollbrand. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehren konnte im Zuge der Bergungsmaßnahmen eine tote, männliche Person aus den Trümmern geborgen werden. Die Kriminalpolizei Landshut führt die Ermittlungen derzeit intensiv.

Bezugsmeldungen:

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Einsatzkräfte vor Ort / Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Löscharbeiten beendet - 2. Nachtragsmeldung / Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Kripo Landshut ermittelt - 3.Nachtragsmeldung

Durch umherfliegende Teile und die enorme Hitzeeinwirkung wurde ein umliegendes Haus, ein Pkw sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in Mitleidenschaft gezogen. Alle Häuser in der Nachbarschaft sind nach wie vor bewohnbar. Zur genauen Schadenshöhe kann in der Gesamtschau derzeit noch keine valide Aussage getroffen werden.

Nachdem der Brandort gefahrlos begehbar war, fand gestern (21.04.2026) eine erste Begehung der Kriminalpolizei Landshut statt. Zur Ermittlung der Ursache der Explosionen ist das Bayerische Landeskriminalamt sowie ein Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eingebunden. Zur Ursache können derzeit aber keine weiteren Angaben gemacht werden.

Um die Identität des toten Mannes abschließend feststellen zu können, sind weitere Untersuchungen notwendig.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.04.2026, 11.45 Uhr