FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Gegen 15.15 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Bereich des Mechtildisweges mutmaßlich zu mehreren Gasexplosionen. In der Folge geriet das Gebäude in Vollbrand.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Einsatzkräfte vor Ort

Die direkten Löscharbeiten konnten gegen 17.30 Uhr beendet werden. Das Einfamilienhaus brannte allerdings komplett nieder. Nun beginnen die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und dem Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Markt Frontenhausen. Nach wie vor ist unklar, ob sich im Wohnhaus Personen befinden.

Die direkten Anwohner wurden frühzeitig evakuiert. Der Einsatzraum ist nach wie vor gesperrt. Die Warnmeldungen bzgl. der Rauchentwicklungen sind aufgehoben.

Unbekannt ist weiterhin, wie es zu der mutmaßlichen Gasexplosionen und schließlich dem Brand kam. Vor Ort hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die Ermittlungen übernommen.

Die Medienbetreuungsstelle vor Ort ist aufgehoben. Anfahrende Medien können sich unter der 09421/868-1013 melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.04.2026, 17.50 Uhr