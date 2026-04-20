FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Gegen 15:15 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Bereich des Mechtildisweges mutmaßlich zu einer Gasexplosion. In der Folge geriet das Gebäude in Brand und steht derzeit in Vollbrand. Ob Personen noch in Gefahr sind, ist derzeit noch unklar. Eine Medienbetreuungsstelle ist ab circa 17.00 Uhr vor Ort eingerichtet.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – Einsatzkräfte vor Ort

Die Medienbetreuungsstelle befindet sich ab circa 17.00 Uhr am Parkplatz der Mittelschule in der Schulstraße 14. Sie ist erreichbar unter 09421/868-1013.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.04.2026, 16.05 Uhr