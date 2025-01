FÜRTH. (103) Wie mit Meldung 6 berichtet, schoss am 01.01.2025 ein zunächst unbekannter Mann mutmaßlich mit einer Luftdruckpistole auf einen Fahrausweisprüfer der VAG am U-Bahnhof Stadtgrenze. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden.



Die vier Fahrausweisprüfer kontrollierten gegen 21:20 Uhr einen Fahrgast in der U1 Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe. Weil der Mann keine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte, stiegen die Kontrolleure am nächsten U-Bahnhof Stadtgrenze aus, um hier seine Identität festzustellen. Hierauf reagierte der Mann aggressiv und begann, die Kontrolleure am Bahnsteig zunächst verbal zu bedrohen. Kurz darauf zog er eine Schusswaffe und feuerte mehrfach in Richtung zweier Fahrausweisprüfer. Beide VAG-Mitarbeiter (32, 47) wurden hierbei von Geschossen getroffen, einer von Ihnen erlitt Verletzungen unter anderem im Gesicht. Der bislang unbekannte Täter ergriff im Anschluss die Flucht.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Im Verlauf der Ermittlungen gelang es einen 38-Jährigen Mann als Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 38-Jährige konnte in seiner Wohnung in Nürnberg festgenommen werden. Hierbei stellten die Ermittler auch die mutmaßliche Tatwaffe (Luftdruckpistole) sicher.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl