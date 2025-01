UTTENREUTH. (31) In der Nacht von Samstag (11.01.2025) auf Sonntag (12.01.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Uttenreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Feuer aus. Im Rahmen der Löscharbeiten retteten Feuerwehrkräfte eine Bewohnerin aus dem Haus. Diese verstarb kurze Zeit später noch im Rettungswagen.



Gegen 00:15 Uhr meldete ein Zeuge der integrierten Leitstelle einen Brand in einem Einfamilienhaus im Amselweg.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung und offenes Feuer aus dem Anwesen zu erkennen. Kräfte der Feuerwehr verschafften sich Zugang zu den Innenräumen und retteten die bewusstlose Bewohnerin (79) ins Freie.

Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb die 79-Jährige noch vor Ort im Rettungswagen. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.

Der Kriminaldauerdienst übernahm erste spurensichernde Maßnahmen am Brandort. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bislang noch unklaren Brandursache, übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel