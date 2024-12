LANGENZENN. (1287) Ein bislang unbekannter Lkw beschädigte im Zeitraum von Mittwoch (18.12.2024) auf Donnerstag (19.12.2024) die Außenschutzplanke der Bundesstraße 8 im Bereich Langenzenn auf über siebzig Metern. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Beschädigungen wurden auf einer Länge von über siebzig Metern an der Außenschutzplanke der B8, Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch, kurz vor der Ausfahrt Langenzenn Nord festgestellt. An der Unfallstelle wurden Lkw-Teile aufgefunden, was darauf schließen lässt, dass von einem solchen die Beschädigungen verursacht worden sein müssen.

Der Unfallverursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Die Verkehrspolizei Fürth hat deshalb Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst beobachtet haben, denen ein im Front- und rechtem Seitenbereich beschädigter Lkw in dem Bereich aufgefallen ist oder möglicherweise einen Pannen-Lkw gesehen haben und Hinweise zum Kennzeichen, Fahrzeugtyp oder Beschriftung geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl