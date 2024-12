WUNSIEDEL. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Sägewerkwerk im Wunsiedler Ortsteil Holenbrunn, Schneckenmühle, in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwoch, gegen 2 Uhr, bemerkten Zeugen das Feuer im Sägewerk und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Sägewerkwerk mit der dazugehörigen Lagerhalle bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute brannte das Werk komplett nieder. Außerdem griffen die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus über, das in der Folge komplett ausbrannte. Glücklicherweise konnten die Bewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Insgesamt waren über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 750.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.