STRAUBING. Gestern Abend (19.11.2024) überfielen zwei bislang unbekannte Männer eine 46-jährige Frau im Innenhof einer Wohnanlage in der Inneren Frühlingsstraße. Sie kamen dadurch in den Besitz von Bargeld und eines Schmuckstücks. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Unbekannten bislang nicht festgestellt werden.

Die 46-Jährige wurde gegen 21.40 Uhr von einem der Männer gegen eine Wand gedrückt, während der andere ein Messer in der Hand hielt und ihre Wertsachen forderte. Die Frau händigte einen mittleren 3-stelligen Eurobetrag und ein Schmuckstück aus. Die Unbekannten flohen daraufhin fußläufig in südliche Richtung. Noch in der Nacht sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Straubing mit Unterstützung umliegender Dienststellen verliefen ergebnislos.

Die Frau wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

dunkle, kurze Haare

dunkler Teint

sehr schlank

sie sprachen schlechtes Deutsch

dunkel gekleidet mit schwarzen Kapuzenpullovern

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zum Verdacht der räuberischen Erpressung und der gefährlicher Körperverletzung übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.11.2024, 13.20 Uhr