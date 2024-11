JETTINGEN-SCHEPPACH. Heute ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein schwerer Raub in einem Supermarkt im Gewerbegebiet Jettingen. Der bewaffnete Täter bedrohte eine Mitarbeiterin und entwendete eine Spirituose. Polizeikräfte nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später vor seiner Wohnanschrift fest.

Am 18.11.2024, gegen 12:30 Uhr, erhielt die Polizei per Notruf die Mitteilung über einen Raub in einem Supermarkt in der Hauptstraße Jettingen. Der männliche Täter hatte eine Mitarbeiterin des Marktes mit einer Waffe bedroht und eine Flasche hochprozentigen Alkohols entwendet. Anschließend verließ er das Geschäft. Zeugen konnten beobachten, wie der Täter fußläufig in ein Mehrfamilienhaus in der Umgebung flüchtete. Polizeikräfte nahmen den tatverdächtigen 26-Jährigen wenige Zeit später vor dem Mehrfamilienhaus, in dem der Mann auch wohnhaft ist, fest. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige eine Luftdruckwaffe, die einer Schusswaffe täuschend ähnlich sah, für den Überfall verwendet. Zudem war er zur Tatzeit mutmaßlich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines schweren Raubes. Die Maßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm dauern derzeit unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen noch an. Am Einsatz waren etliche Polizeikräfte beteiligt, in der Spitze eine hohe zweistellige Anzahl an Kräften. (PP Schwaben Süd/West)

