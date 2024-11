1822. Einbruch in Reihenhaus – Harlaching

Am Donnerstag, 14.11.2024, zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die versperrte Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus. Anschließend durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume nach Diebesgut und flüchteten im Anschluss in bislang unbekannte Richtung.

Ob Wertsachen abhandengekommen sind, ist bislang nicht geklärt.

Als der Bewohner in sein Haus zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, verständigte er umgehend den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Säbener Straße, Oberbiberger Straße, Ehlerstraße und August-Bebel-Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1823. Trickdiebstahl durch falsche Kabeldienstmitarbeiter – Oberföhring

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 18:00 Uhr, klingelten zwei männliche Personen bei einer über 70-Jährigen und gaben sich als Mitarbeiter eines Kabeldienstanbieters aus. Unter dem Vorwand den Fernsehanschluss überprüfen zu müssen, ließ die Frau einen der beiden in die Wohnung.

Während sie von diesem am Fernseher abgelenkt wurde, begab sich der zweite Täter unbemerkt in die Wohnung. Nach kurzer Zeit bemerkte die über 70-Jährige den zweiten Mann in der Wohnung und sprach ihn an. Daraufhin flüchteten beide Männer.

Erst später bemerkte die über 70-Jährige, dass ihr Schmuckkoffer mit diversen Schmuckstücken im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmer entwendet wurde und sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm, korpulente Statur, ca. 40-45 Jahre, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, akzentfreies Deutsch; bekleidet mit einer gelben Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Regina-Ullmann-Straße, Küfnerstraße und Cosimastraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1824. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Grasbrunn

Am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 20:00 Uhr, wollte ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, BMW, vom Parkplatz eines Gasthofes nach links auf die Bundesstraße 471 einbiegen um diese in Richtung Putzbrunn zu fahren.

Zeitgleich fuhr eine 35-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, VW, ebenfalls die Bundesstraße 471 in Richtung Putzbrunn. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem 60-Jährigen und der 35-Jährigen, wobei der VW frontal gegen die vordere linke Seite des BMW stieß.

Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl der 60-Jährige, als auch die 35-Jährgie leicht verletzt. Die 35-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige wurde vor Ort behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Bundesstraße 471 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für ca. 45 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die freiwillige Feuerwehr großräumig umgeleitet. Es kam hierbei zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1825. Verkehrsunfall – Neuhausen

Am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw den Romanplatz stadteinwärts. Hierbei hatte der 38-Jährige die Hebebühne auf dem Lkw nicht eingefahren, sodass die Fahrzeughöhe mehr als 4,20 m betrug. Er riss dadurch die Oberleitung für den Trambahnverkehr herunter. Diese lag dann, noch immer unter Strom, auf der Straße.

Für die Zeit der Reparatur musste der Bereich um den Unfallort über mehrere Stunden gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.