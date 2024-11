Der 20-jährige Pascal Gilberg verließ am Montag, gegen 15:30 Uhr seine Wohnadresse in der Haydnstraße, nahm um 16:00 Uhr noch einen Arzttermin wahr und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Letztmalig meldete er sich am Abend telefonisch gegen 20:30 Uhr bei seiner Mutter. Seitdem bestand kein Kontakt mehr. Möglicherweise hält er sich im Raum Hanau auf.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Gilberg sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Aschaffenburger Polizei hofft bei der Suche nun auch auf Mithilfe der Bevölkerung.



Herr Gilberg wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165 cm groß

Schlank

Kurze hellbraune Haare

Schwarze Brille

Blaue Winterjacke

Weiße Turnschuhe mit bunten Applikationen

Vermutlich schwarze Umhängetasche

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.