BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS / LICHTENFELS / KRONACH. Im Laufe der vergangenen Tage brachen unbekannte Täter in zwei verschiedene Firmengebäude ein und stahlen Bargeld. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Donnerstag, 31. Oktober, 17 Uhr, bis Samstag, 2. November, 8 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt zum Lagerraum einer Firma in der Kronacher Industriestraße. Die Täter stahlen Bargeld im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Ein versuchter Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 31. Oktober, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Bamberger Straße in Lichtenfels. Die Unbekannten versuchten erfolglos in einen Lagerraum einer Firma einzudringen und richteten dabei einen Schaden von etwa 4.000 Euro an.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Burgkunstadter Karl-Eugen-Fischer-Straße. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 2.500 Euro und stahlen Bargeld im Wert einer mittleren vierstelligen Summe. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in allen drei Fällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0, zu melden.