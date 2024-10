WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Mittwochnachmittag hat ein zunächst Unbekannter unvermittelt auf einen 27-Jährigen eingeschlagen und ihm eine Halskette entrissen. Der Tatverdächtige konnte durch die Kripo Würzburg ermittelt werden und befindet sich seit Donnerstag in Haft.

Raub am Mittwochnachmittag

Dem Sachstand nach befand sich der 27-Jährige am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, am Mainufer im Bereich des Unteren Mainkai. Der spätere Täter sprach den Mann an, schlug sofort auf ihn ein und entriss ihm seine Halskette. Im Anschluss flüchtete er vom Tatort. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Nach Eingang des ersten Notrufs begaben sich umgehend mehrere Streifen der Würzburger Polizei in den Bereich des Tatorts. Eine Fahndung nach dem Täter verlief jedoch zunächst ergebnislos.

Festnahme und Vorführung des Tatverdächtigen

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kripo Würzburg übernommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich schnell Hinweise auf die Identität des 22-jährigen Täters. Dieser konnte schließlich noch in der Nacht zum Donnerstag an seinem Wohnort in Kitzingen vorläufig festgenommen werden. Die Tatbeute konnte sichergestellt werden. Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen identifizieren.

Er verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei und wurde am Donnerstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich in Haft.

Gegen den Tatverdächtigen wurden zudem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Er beleidigte während der gesamten polizeilichen Maßnahmen die eingesetzten Kräfte massiv und setzte dies auch während der Vorführung am Amtsgericht fort