2354 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung im Straßenverkehr

Hochzoll – Am gestrigen Montag (21.10.2024) kam es in der Friedberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Longboard auf der Friedberger Straße in westliche Richtung. Knapp vor ihm bog ein bislang unbekannter Kleintransporter in eine Grundstückseinfahrt ein. Der 35-Jährige musste sich an dem Sprinter abstützen und von seinem Longboard springen, um nicht zu stürzen. Dabei blieb der 35-Jährige unverletzt.

Der Beifahrer stieg aus dem Kleintransporter aus und ohrfeigte den Longboardfahrer. Der 35-Jährige erlitt dadurch Schmerzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Beifahrer. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Zeugenhinweise zu Fahrer und Beifahrer unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2355 – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Lechhausen - Am gestrigen Montag (21.10.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem 42-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 50-jährigen Autofahrerin in der Lützowstraße.

Gegen 15.50 Uhr war die Autofahrerin in nordwestliche Richtung unterwegs. Die 50-Jährige bog in die Bülowstraße ab, übersah dabei offenbar den 42-Jährigen und kollidierte mit dem E-Scooter. Der E-Scooterfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 42-jährigen E-Scooterfahrer und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige Autofahrerin.

2356 – Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen - Am Montag (21.10.2024) in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten weißen VW auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße. Der unbekannte Täter fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (23.09.2024), 16.00 Uhr bis Montag (21.10.2024), 16.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Eschenhofstraße einen geparkten braunen Renault.

Der bislang unbekannte Täter fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2357 - Polizei sucht Sachbeschädiger an Kfz

Göggingen - Im Zeitraum von Montag (09.09.2024), 12.00 Uhr bis Freitag (18.10.2024), 09.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen Mercedes und einen grauen Toyota in der Lindauer Straße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

2358 - Kind surft auf Straßenbahn – Polizei greift ein

Innenstadt – Am Montag (21.10.2024) stoppte die Polizei in der Peter-Dörfler-Straße einen 13-jährigen Jungen der außen auf einer Straßenbahn mitgefahren war.

Die Polizeistreife nahm gegen 18.30 Uhr im Rahmen des Streifendienstes die Straßenbahn mit eingeschaltetem Warnblicklicht wahr. Wie sich bei der Abklärung vor Ort herausstellte, war der Junge zuvor außen auf dem Heck mitgefahren und anschließend geflohen. Im Rahmen einer Fahndung stoppte die Polizeistreife den 13-jährigen Jungen.

Die Polizei brachte den 13-jährigen Jungen zusammen mit seinem 12-jährigen Freund zurück zu ihrer Wohnadresse. Dabei beleidigte der 13-jährige Junge die eingesetzten Beamten.