ROTTENBUCH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am späten Freitagnachmittag, 11. April 2025, kam es in Rottenbuch zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Bedrohung mit Messer. Ein 37-Jähriger hatte in einer Asylunterkunft Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer bedroht und wurde durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos festgenommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Am späten Freitagnachmittag (11. April 2025) wurde der Polizei gegen 17.25 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein 37-Jähriger Bewohner einer Asylunterkunft in Rottenbuch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mit einem Messer bedroht hatte.

Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann nach wie vor in einem psychischen Ausnahmezustand sein dürfte und so auch von einer weiteren Fremdgefährlichkeit auszugehen war, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen, sowie Spezialeinsatzkräfte (SEK) in das Einsatzgeschehen eingebunden.

Der Mann, ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger, konnte gegen 18.25 Uhr durch Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern widerstandslos festgenommen werden und wurde anschließend aufgrund seiner Fremdgefährlichkeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen Bedrohung werden von der Polizeiinspektion Schongau geführt.