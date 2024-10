IHRLERSTEIN, LKR. KELHEIM. Unbekannte haben sich vermutlich in der Nach von Donnerstag, 10.10.2024, auf Freitag, 11.10.2024 gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale verschafft und dabei versucht einen Tresor aufzuhebeln.

Heute Morgen bemerkte ein Angestellter der Bank den Einbruch und verständigte die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster Zugang zur Filiale und hebelten den Tresorschrank auf. Der darin befindliche Tresor selbst wurde dabei nicht angegangen, jedoch durchwühlten die Täter mehrere Schränken. Nach derzeitigen Stand wurde nichts entwendet, allerdings beläuft sich der Sachschaden ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 01.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße/Blütenstraße/Schwalbenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In wie weit ein möglicher Tatzusammenhang zu dem Einbruch in eine Bankfiliale in Bayerbach bei Ergoldsbach am 08.10./09.10.2024 besteht wird geprüft.

Veröffentlicht: 11.10.2024, 13.05 Uhr