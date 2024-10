BAMBERG. In der Gästeküche eines Hotels brach am Freitagabend, 4. Oktober 2024, ein Feuer aus, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden. Ein 67-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Hotelgäste meldeten gegen 20.25 Uhr Flammen und dichten Rauch im Gebäude. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zur Pödeldorfer Straße, wo sich das Hotel befindet. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und evakuierte alle verbliebenen Gäste schnellstmöglich aus dem Inneren des Hotels.

Auf einem nahegelegenen Parkplatz kümmerten sich Rettungskräfte um die Hotelbewohner. Insgesamt erlitten elf Menschen aus verschiedenen Bundesländern, im Alter zwischen 16 und 81 Jahren, leichte Verletzungen. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Besonders schwer traf es einen 67-jährigen Mann aus Niedersachsen, der lebensgefährliche Brandverletzungen davontrug und derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

Nach dem Ende der Löscharbeiten durften die Gäste nicht in das Hotel zurückkehren. Die Stadt Bamberg stellte Notunterkünfte in einer nahegelegenen Realschule bereit, wo 25 Personen untergebracht wurden und zum Teil noch betreut werden.

Polizeikräfte sperrten Teile der Starkenfeldstraße und Pödeldorfer Straße für rund vier Stunden. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm noch am Abend die Ermittlungen vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Küche aus, die allen Hotelgästen zugänglich war. Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Informationen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.