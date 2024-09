Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zeugen gesucht

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Werkstatt eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach gelangten die unbekannten Täter über ein Fenster in das Werkstattgebäude in der Seestraße. Kurze Zeit später flüchteten sie mit Elektronikgeräten und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise unter 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 07:10 Uhr, wurde der Pkw einer 50-Jährigen auf der Kreisstraße in Richtung Sailauf durch einen VW mit Aschaffenburger Kennzeichen seitlich touchiert. Der Pkw-Fahrer flüchtete.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, stellte ein Anwohner in der Sulzbacher Straße eine Schraube in seinem Autoreifen fest. Die Sachbeschädigung erfolgte mutmaßlich in der Nacht zuvor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 06:50 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Autohaus in der Frankenstraße einzusteigen. Er verursachte dabei einen Sachschaden, gelangte jedoch nicht ins Innere.

GEISELBACH, LKR, ASCHAFFENBURG. Auf der Kreisstraße zwischen Krombach und Geiselbach kam es am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, zwischen einem Opel Zafira und einem unbekannten Pkw zu einer Spiegelberührung. Der zweite Unfallbeteiligte flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, wurde an der Kreuzung Berliner Straße und Miltenberger Straße der Pkw einer 39-Jährigen an der Ampel angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 19. September, und Freitag, 20. September, wurde vor einem Anwesen am Ostring ein Honda-Motorroller entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.