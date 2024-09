ZIRNDORF. (1002) Am Mittwochabend (25.09.2024) verursachte eine alkoholisierte Autofahrerin zwei Verkehrsunfälle in Veitsbronn (Lkrs. Fürth). Die Polizeiinspektion Zirndorf such nun weitere mögliche Geschädigte.



Gegen 23:15 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass er in Veitsbronn einen grauen Toyota Auris beobachtete, welcher in Schlangenlinien die Obermichelbacher Straße befuhr. Die Fahrerin des Toyota fuhr zudem ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrsschild um und touchierte kurze Zeit darauf noch einen Gartenzaun.

Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte die 71-jährige Fahrerin kurze Zeit später antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau mit gut 1,7 Promille alkoholisiert war.

Daraufhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Durchführung einer Blutentnahme an.

Die Polizeiinspektion Zirndorf führt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch die Fahrweise der Frau in eine gefährliche Verkehrssituation gerieten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 969270 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold